الصين تستضيف كأس آسيا في 2023

المصدر: د ب أ

فازت الصين اليوم "الثلاثاء" بحق استضافة كأس أمم آسيا لكرة القدم عام 2023.

ولم تتقدم أي دولة بخلاف الصين بطلب استضافة البطولة القارية، ليصدق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم على اختيارها لاستضافة البطولة قبل انطلاق أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في باريس غداً "الأربعاء".

وانسحبت اندونيسيا وتايلاند في 2017 من سباق استضافة البطولة وسارت كوريا الجنوبية على نفس النهج ولكن في العام الحالي.

وتستضيف الصين البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2004.

وابدت الصين اهتمامها باستضافة كأس العالم 2030 وكذلك مونديال الأندية عام 2021 الذي سيقام للمرة الأولى بمشاركة 24 فريقا.



ومن المقرر أن تستضيف الصين كأس آسيا في 12 مدينة لكنها لم تحدد بعد مواعيد البطولة.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في كلمته أمام الجمعية العمومية: "اسمحوا لي بأن أكون أول المهنئين لجمهورية الصين الشعبية والاتحاد الصيني لكرة القدم لحصولهم على استضافة كأس آسيا 2023."

وأضاف: "هذه لحظة مهمة لكرة القدم في آسيا والعالم، كرة القدم تمتلك الفرصة في إطلاق القدرات الموجودة في أكبر دول العالم من ناحية السكان، وباعتقادي أنها ستكون مؤهلة لتنظيم نسخة استثنائية من البطولة لما تمتلكه من خبرات متراكمة وبنية تحتية ضخمة وإمكانات بشرية متميزة."

وأوضح:" شهدنا تطور اللعبة من خلال دعم واستثمار الحكومة الصينية، والآن أمامنا فرصة من خلال كأس آسيا لتطوير إرث حقيقي لهذه اللعبة العالمية."

وتابع: "هذه البطولة ستوفر الفرصة لإلهام عشرات الملايين من الأطفال، كأس آسيا ستكون محطة انطلاق لفرق كرة القدم الصينية بالمستقبل."

وتابع: "استضافة الصين للبطولة ستسهم بلا شك في تعزيز مكانة كرة القدم باعتبارها الرياضة الأولى في البلاد، ونحن في الاتحاد الآسيوي سنعمل بكل جد مع الجانب الصيني خلال السنوات الأربع المقبلة لتوفير كافة متطلبات استضافة الحدث القاري الكبير. "

واقترحت الصين إقامة ملاعب جديدة مخصصة لكرة القدم في 9 مدن من أصل 12 مدينة مرشحة لاستضافة البطولة، إلى جانب اعتماد ملعب احتياط في كل مدينة مضيفة، وبحيث تكون جميع الملاعب متوافقة مع متطلبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.