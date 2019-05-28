خبر سار لعشاق ليفربول قبيل نهائي دوري الأبطال

المصدر: د ب أ

قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء إن روبرتو فيرمينو لائق للمشاركة مع الفريق في المباراة المقررة أمام توتنهام يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بينما جرى استبعاد نابي كيتا.

وعاد فيرمينو إلى التدريبات قبل أيام، وذلك بعد أن غاب عن آخر ثلاث مباريات لليفربول في الموسم المنقضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب إصابة عضلية.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم "يبدو بحال جيد حقا، كل شيء على ما يرام. وسنبدأ التدريبات (استعدادا للنهائي الأوروبي) اعتبارا من الغد."

أما كيتا، فقد استبعد بسبب إصابته في الفخذ، التي تعرض لها خلال مواجهة برشلونة الإسباني في الدور قبل النهائي من دوري الأبطال.

ولحق كيتا بزملائه في مران أجري بإسبانيا قبل أيام، لكنه لم يستعد لياقته بنسبة 100 %.

وقال كلوب "لا فرصة لمشاركة نابي (كيتا)، رغم أنه يتحسن بشكل جيد"، مضيفا أنه من الممكن لكيتا المشاركة مع منتخب غينيا في كأس أمم أفريقيا 2019 التي تحتضنها مصر اعتبارا من 21 يونيو المقبل.

ويستعد ليفربول لخوض نهائي دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي، حيث كان قد خسر نهائي الموسم الماضي أمام ريال مدريد الإسباني.