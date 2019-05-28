استون فيلا يعود للدوري الانجليزي في أغلى مباراة بالعالم

المصدر: رويترز

عاد استون فيلا للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عقب ثلاث سنوات من الغياب بفوزه 2-1 على ديربي كاونتي في نهائي ملحق الترقي الخاص بدوري الدرجة الثانية والذي أقيم في ويمبلي "الاثنين".

ووضع أنور الغازي وجون ماكين استون فيلا في المقدمة بنتيجة 2-صفر قبل أن يسجل مارتن واجهورن هدفاً في الدقيقة 81 لصالح ديربي لكن فريق المدرب دين سميث تماسك أمام الضغط الشديد للاعبي المنافس ليحقق الفوز والصعود.

ويعد نهائي جولة الترقي أغلى مباراة منفردة في عالم كرة القدم حيث سيحصل فيلا على 170 مليون جنيه استرليني في شكل ايرادات عقب الصعود.

وضمن نوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد الصعود لدوري الأضواء الموسم المقبل عقب إنهائهما في المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الثانية.

وهبط استون فيلا، بطل أوروبا 1982، في 2016 وخسر أمام فولهام في نهائي ملحق الترقي العام الماضي.