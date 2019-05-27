أغلى مباراة كرة قدم في العالم بعد ساعات

المصدر: البيان الإلكتروني

يستضيف ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن، الإثنين، المباراة السنوية "الأغلى" في كرة القدم، وهي نهائي التصفيات التأهيلية للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

ويواجه أستون فيلا غريمه ديربي كاونتي، في صراع للحصول على المقعد الثالث، الأخير، لفرق دوري الدرجة الأولى المتأهلة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وفق ما ذكرت سكاي نيوز.

وحسم ديربي مقعده في النهائي بعد انتصاره بنتيجة 4-2 على ليدز يونايتد، قبل أيام، ليضرب موعدا مع أستون فيلا، في مواجهة "كلاسيكية" بين ناديين عريقين في كرة القدم الإنجليزية.

ويمكن أن تبلغ عوائد الفريق الفائز نحو 220 مليون دولار في حال التأهل، بالإضافة إلى 155 مليون دولار أخرى في حال الصمود، والبقاء بين الكبار بعد أول موسم في البريميرليغ.

وتعني هذه المكافآت السخية أن هذه المباراة هي الأغلى في كرة القدم، حيث يصل الفارق بين الفوز والخسارة لمئات الملايين من الدولارات.

يشار إلى أن الفارق بين قيمة الفوز والخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا لا يبلغ سوى 8 ملايين دولار، من قيمة المكافأة، وهي المباراة التي ستقام السبت، بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين.

وسبق لفريقي نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد التأهل للبريمييرليغ مباشرة، بعد حصولهما على المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الأولى على التوالي.

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