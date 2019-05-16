ماذا تعرف عن المباراة الأغلى في العالم؟

المصدر: البيان الإلكتروني

يستضيف استاد ويمبلي الشهير في العاصمة لندن، المباراة السنوية "الأغلى" في كرة القدم بعد 10 أيام، وهي نهائي التصفيات التأهيلية للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

وسيواجه نادي أستون فيلا غريمه ديربي كاونتي، يوم 27 مايو المقبل، في صراع للحصول على المقعد الثالث، الأخير، لفرق دوري الدرجة الأولى المتأهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم ديربي مقعده في النهائي بعد انتصاره بنتيجة 4-2 على ليدز يونايتد، مساء الأربعاء، ليضرب موعدا مع أستون فيلا، في مواجهة "كلاسيكية" بين ناديين عريقين في كرة القدم الإنجليزية.

ويمكن أن تبلغ عوائد الفريق الفائز نحو 220 مليون دولار في حال التأهل، بالإضافة إلى 155 مليون دولار أخرى في حال الصمود، والبقاء بين الكبار بعد أول موسم في البريميرليغ، بحسب سكاي نيوز.

وتعني هذه المكافآت السخية أن هذه المباراة هي الأغلى في كرة القدم، حيث يصل الفارق بين الفوز والخسارة لمئات الملايين من الدولارات.

يشار إلى أن الفارق بين قيمة الفوز والخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا لا يبلغ سوى 8 ملايين دولار، من قيمة المكافأة، وهي المباراة التي ستقام بعد نهائي التأهل للبريميرليغ بخمسة أيام، بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير.

وسبق لفريقي نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد التأهل للبريميرليغ مباشرة بعد حصولهما على المركزين الأول والثاني في الدوري على التوالي، فيما سيتواجه أستون فيلا وديربي على البطاقة الثالثة والأخيرة بعد 10 أيام.