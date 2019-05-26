بايرن ميونيخ يتوّج بكأس ألمانيا

المصدر: رويترز

تغلب بايرن ميونيخ 3-صفر على لايبزيغ بفضل هدفين من روبرت ليفاندوفسكي السبت ليحرز لقبه 19 في كأس ألمانيا لكرة القدم ويحقق ثنائية الدوري والكأس المحلية.

ووضع ليفاندوفسكي هداف الدوري الألماني بايرن في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 29 بعد أن خدع الحارس بيتر جولاتشي، وجعل كينجسلي كومان النتيجة 2-صفر بعد تسديدة رائعة من لمسة واحدة في الدقيقة 78.

وأكد ليفاندوفسكي انتصار بايرن بعد انطلاقة جيدة في الدقيقة 85.

وحقق بايرن بذلك الثنائية المحلية للمرة 12 في تاريخه، وأصبح المدرب نيكو كوفاتش، الذي فاز بالكأس مع أينتراخت فرانكفورت الموسم الماضي وقاده للنهائي في 2017، أول رجل يفوز بالثنائية مع الفريق البافاري كلاعب ومدرب.