ليفربول يتفوق على السيتي في إيرادات الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

رغم تتويج مانشستر سيتي بالثلاثية المحلية "الدوري والكأس وكأس الرابطة" بإنجلترا في الموسم الماضي، لكن ليفربول، صاحب المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري، تفوق على الفريق السماوي في قائمة الأندية الأعلى إيرادات بالدوري.

وأظهرت القائمة، "الخميس"، أن ليفربول تلقى المزيد من الأموال من خلال البث والإيرادات التجارية من الدوري الممتاز أكثر من سيتي، الذي حصل على 38.4 مليون جنيه استرليني "48.6 مليون دولار" مكافأة الفوز باللقب بفارق أقل من مليوني جنيه عن ليفربول (الوصيف".

لكن ليفربول احتل المركز الأول في قائمة الإيرادات بحصوله على 152 مليون جنيه في إجمالي المكاسب، فيما حصل سيتي على مبلغ أقل من 151 مليون، وذلك يعود إلى تأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وخوضه مباريات أكثر في البطولة القارية.

وتحصل أندية الدوري الإنجليزي العشرين، بموجب اتفاقية الحقوق، على نسبة متساوية تزيد قليلًا عن 34 مليون جنيه أسترليني، بالإضافة 43.2 مليون جنيه استرليني للنقل التليفزيوني الدولي، وخمسة ملايين جنيه استرليني للإيرادات التجارية.

وحصلت جميع الأندية العشرين باستثناء هيدرسفيلد تاون ، الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى "شامبيون شيب"، على أكثر من 100 مليون جنيه أسترليني ، حيث حصل هيدرسفيلد على 96.6مليون جنيه.

ويلتقي ليفربول مع توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل بالعاصمة الإسبانية مدريد.