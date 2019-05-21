جيان يعتزل اللعب دولياً

المصدر: رويترز

أعلن أسامواه جيان هداف غانا عبر العصور اعتزاله اللعب دوليا "الاثنين" قبل شهر من انطلاق كأس أمم افريقيا لكرة القدم.

ويأتي القرار بعد استبعاده من ارتداء شارة قيادة منتخب بلاده.

ولم يلعب جيان مع منتخب غانا منذ سبتمبر 2017 بسبب مشاكل مع الاصابات إضافة إلى عدم خوض مباريات كافية مع فريقه التركي قيصري سبور.

وقال جيان في بيان "بعد التشاور مع أسرتي وفريقي وبصفتي قائداً لمنتخب غانا قررت الاعتذار عن عدم خوض البطولة بعد قرار المدرب منح شارة القيادة للاعب آخر رغم اني استدعيت ضمن تشكيلة كأس الأمم".

وتابع "أرغب أيضا في اعتزال اللعب دولياً بصفة دائمة".

وسجل اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً 51 هدفاً في 106 مباريات دولية وهز الشباك في ست بطولات متتالية لكأس الأمم الافريقية وثلاث بطولات لكأس العالم بين 2006 و2014.

وجيان أكثر لاعب افريقي سجل أهدافا في كأس العالم برصيد ستة أهداف.