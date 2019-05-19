ريبيري وروبين: وداعاً بوندسليغا

المصدر: د ب أ

"لا يمكنك كتابة نهاية أفضل من تلك"، بهذه الكلمات بدأ نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ حديثه عقب تسجيل الثنائي فرانك ريبيري وآرين روبين أهدافا في مباراتهما الأخيرة مع الفريق في الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

ولم يتواجد الثنائي في التشكيل الأساسي للفريق في المباراة الحاسمة أمام آينتراخت فرانكفورت، والتي شهدت تتويج بايرن ميونيخ بلقبه السابع على التوالي.

ولم يتمكن أي رياضي في أية رياضة أن يهزم عامل الزمن، ورغم عظمة الثنائي ريبيري وربين إلا أنهما أيضا فشلا في التغلب على هذا العامل.

سيترك الثنائي النادي بنهاية الموسم الجاري ولكنهما سيتركونه فائزين.

وقال كوفاتش لشبكة "سكاي سبورتس" في إشارة منه إلى أنه أبلغ الثنائي بأنهما سيكونان على مقاعد البدلاء: "إنه شيء صعب للغاية. لقد فعلتها بالأمس".

وأضاف: "كان قرارا صعبا للغاية لأنني أعلم كيف سيكون الشعور عندما تضطر للاستسلام".

وشارك في التشكيل الأساسي بدلا منهما سيرج نابري وكينجسلي كومان.

الشباب والسرعة والجاهزية كانت تصب في مصلحة كومان ونابري اللذين يقتربان من منتصف العشرينات، كما أنهما أصبحا أحد مفاتيح اللعب للفريق طوال الموسم، في المقابل كان البطلان السابقان روبين وريبيري، اللذان دخلا منتصف الثلاثينات، يصارعان الإصابات بدلا من المنافسين.

افتتح كومان التسجيل في المباراة التي انتهت بفوز بايرن 5 / 1 بينما كان نابري مذهلا أيضا.

وشارك ريبيري وروبين عندما كان بايرن متقدما 3 / 1 ليقدما عرضا رائعا لينهي بايرن الموسم بفارق نقطتين عن ملاحقه بوروسيا دورتموند.

وقال كوفاتش بعد وقت قصير من نهاية المباراة: "ما فعلاه هنا كان مذهلا".

وتوج ريبيري للمرة التاسعة بلقب البوندسليجا، محققا رقما قياسيا، وسجل آخر هدف في مباراة تنافسية على ملعب الفريق بعد أن راوغ مدافعي فرانكفورت ووضع الكرة من فوق الحارس كيفين تراب مسجلا الهدف الرابع.

وبعدها بلحظات، أضاف روبين الهدف الخامس، بوضع الكرة في المرمى بشكل بسيط، واحتفل جميع لاعبي الفريق باللاعبين.

واحتاج روبين لوقت أطول للتأقلم في ميونيخ من ريبيري، الذي انتزع قلوب مشجعي بايرن ميونخ سريعا.

أهدر روبين العديد من ركلات الجزاء الحاسمة في سباق التتويج باللقب في 2012، والذي خسره الفريق لمصلحة دورتموند، والمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي أقيمت على ملعب الفريق والتي انتهت بالخسارة أمام تشيلسي، ولكن بعد 12 شهرا سجل هدف الفوز على دورتموند ليمنح بايرن ميونيخ خامس ألقابه الأوروبية وحجز مقعدا في تاريخ النادي.

وخلال الاحتفالات قال روبين في ميكروفون الملعب "إنه شيء جنوني. اليوم كلنا سنحتفل وسنفعل ذلك مرة أخرى الأسبوع المقبل (في نهائي الكأس أمام لايبزج)".

في الوقت نفسه، توجه ريبيري بالشكر لكل الجماهير، وقال والدموع تسقط من عينيه: "وقت رائع".

وقال لشبكة "سكاي سبورتس": "كانت لحظة مميزة ولكنها صعبة أيضا"، بعد أن وقع للنادي في 2007.

وجاء روبين للنادي بعدها بعامين ليبشر ببداية حقبة رائعة ستنتهي الأسبوع المقبل، مع وجود إمكانية لإضافة لقب آخر للنادي.

وقال كوفاتش: "نريد الفوز بالكأس، ولكننا نواجه منافسا صعبا. مازال كل شيء ممكنا في برلين. نهدف للفوز بالثنائية".