الصين تقترب من تنظيم كأس آسيا لكرة القدم 2023

المصدر: رويترز

اقتربت الصين من الفوز بتنظيم كأس آسيا لكرة القدم 2023 بعد انسحاب منافستها الوحيدة كوريا الجنوبية.

وأبلغ الاتحاد الكوري نظيره الآسيوي بنيته الانسحاب في خطاب رسمي الأربعاء ليمهد الطريق أمام استضافة الصين للبطولة للمرة الثانية.

ونظمت الصين المسابقة في 2004 عندما خسرت 3-1 أمام اليابان في النهائي في بكين.

وقال تشون هانجين، الأمين العام للاتحاد الكوري في بيان في موقع الاتحاد "نحن بحاجة للاختيار بين كأس آسيا 2023 وكأس العالم للسيدات". "قررنا التركيز على كأس العالم للسيدات. بالنسبة لكأس العالم فالاتحاد الدولي (الفيفا) يساند تنظيما مشتركا بين الكوريتين".

وأعلن الاتحاد الكوري في مارس تقدمه بعرض مشترك مع كوريا الشمالية لتنظيم كأس العالم 2023 وأبدت كل من الأرجنتين واستراليا وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا واليابان ونيوزيلندا وجنوب افريقيا رغباتها أيضا.

وحدد الاتحاد الآسيوي الرابع من يونيو للإعلان عن البلد المستضيف لكأس آسيا 2023.