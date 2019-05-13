«القمر السماوي» بطل «البريميرليغ»

المصدر: دبي - البيان الرياضي ووام، لندن- وكالات

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم بإنجاز فريق مانشستر سيتي وفوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي، وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على حساب سموه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نهنئ عشاق مانشستر سيتي وجمهوره الكبير في الإمارات وبريطانيا وحول العالم، ونبارك لجميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني على هذا المستوى الرفيع والإبداع الكروي».

وهنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمناسبة تتويج المان سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن مانشستر سيتي تحول تحت قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى رقم صعب وقصة نجاح فريدة.

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