«القمر السماوي» بطل «البريميرليغ»

المصدر: دبي - البيان الرياضي ووام، لندن- وكالات

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم بإنجاز فريق مانشستر سيتي وفوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على حساب سموه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نهنئ عشاق مانشستر سيتي وجمهوره الكبير في الإمارات وبريطانيا وحول العالم، ونبارك لجميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني على هذا المستوى الرفيع والإبداع الكروي».

وهنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمناسبة تتويج المان سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن مانشستر سيتي تحول تحت قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى رقم صعب وقصة نجاح فريدة.

وقال سموه: «‏بقيادة سمو الشيخ منصور بن زايد وجهوده الحثيثة تحول مانشستر سيتي إلى رقم صعب وقصة نجاح فريدة، وفوزه وللموسم الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز يرسخ حضوره ومكانته الكبيرة.. مبارك للفريق إدارةً ولاعبين وجهازاً فنياً، وإلى مزيد من الريادة والنجاح».

‏وبارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، فوز فريق مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي والسادس في تاريخه، وقال سموه: «نشيد بروح الانتصار التي تحلى بها الفريق والقائمون عليه وأعضاء الجهاز الفني واللاعبون وجماهير وعشاق مانشستر سيتي في كل مكان، متمنين للفريق المزيد من الانتصارات».

وهنأ سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة ، أخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمناسبة تتويج فريق مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ» للموسم الحالي.

كما هنأ سموه القائمين على الفريق، وأعضاء الجهاز الفني واللاعبين، على ما بذلوه من جهود خلال الموسم الحالي، وتمنى سموه للفريق تحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات.

وتُوّج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي أمس بفوزه 4 /‏‏‏‏‏‏‏ 1 على مضيفه برايتون في ختام البطولة ،والذي شهد فوز منافسه الوحيد ليفربول على وولفرهامبتون 2 /‏‏‏‏‏‏‏ صفر. وتلألأ «القمر السماوي» في سماء «البريميرليغ» بجدارة. ورفع رصيده إلى 98 نقطة محافظاً على صدارته للمسابقة بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول.

وشهد استاد «فالمر» في برايتون تألق «القمر السماوي» الذي قلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير 4 /‏‏‏‏‏‏‏ 1 على برايتون ليؤكد جدارته باللقب، وتقدم جلين موراي بهدف مباغت لبرايتون في الدقيقة 27 ولكن فرحة الفريق بالهدف لم تدم طويلاً حيث سجل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 28 قبل أن يحرز زميله إيمريك لابورت الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 38 لينهي الشوط الأول لصالحه.

وفي الشوط الثاني، أضاف الجزائري رياض محرز والألماني إلكاي جيوندوجان هدفين لمانشستر سيتي في الدقيقتين 63 و72.

وعلى استاد «آنفيلد»، تغلب ليفربول على ضيفه وولفرهامبتون بهدفين نظيفين سجلهما السنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 17 و81 لكن هذا الفوز لم يكن كافياً لليفربول الذي اكتفى بمركز الوصيف.

وتقاسم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وزميله السنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال جائزة «الحذاء الذهبي»، بتصدرهم قائمة هدافي البطولة برصيد 22 هدفاً لكل منهم.