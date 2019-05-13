محمد صلاح: ليفربول قدم موسماً مذهلاً

المصدر: د ب أ

أعرب النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول عن فخره بما قدمه فريقه في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، رغم خسارة الفريق الأحمر للقب.

وقال صلاح في تصريحات لمحطة "سكاي سبورتس" "الأحد" "خسرنا مباراة واحدة فقط طوال الموسم، قدمنا كل شيء، وحصلنا على 97 نقطة. لكننا سنقاتل في الموسم القادم على اللقب".

وأخفق ليفربول في التتويج بالبطولة الغائبة عن خزائنه منذ 29 عاماً، بعدما حصل على المركز الثاني في ترتيب المسابقة، متأخراً بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي، الذي احتفظ باللقب للموسم الثاني على التوالي.

من جانبه، أثني الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول على أداء فريقه، حيث قال "كان موسماً جيداً. قدمنا خلاله مستوى لا يصدق. إنه حقا موسم استثنائي".

وشدد كلوب "ينبغي أن نكون قريبين للغاية من الكمال حتى نفوز ببطولة الدوري. اتخذنا خطوات استثنائية وأتوقع المزيد في المستقبل".

ويستعد ليفربول حالياً لخوض المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه مواطنه توتنهام هوتسبير في الأول من يونيو القادم بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ويتطلع ليفربول، الذي يمتلك خمسة ألقاب في البطولة، للتتويج باللقب الأوروبي المرموق، البعيد عن خزائنه منذ عام 2005.