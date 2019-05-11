بايرن يهدر فرصة حسم اللقب بتعادل مع لايبزيغ

المصدر: رويترز

اكتفى بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بتعادل بدون أهداف مع مستضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ اليوم السبت ليهدر فرصة حسم اللقب بعدما حافظ بروسيا دورتموند على آماله الضئيلة وقلص الفارق إلى نقطتين قبل جولة واحدة من النهاية.

ويملك بايرن، الذي كان بحاجة للفوز لتمديد رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة السابعة على التوالي، 75 نقطة ويستضيف أينتراخت فرانكفورت في الجولة الأخيرة.

ولدى دورتموند، الذي فاز 3-2 على فوتورنا دوسلدورف، 73 ويحل ضيفا على بروسيا مونشنغلادباخ الأسبوع المقبل.

ويأتي لايبزيغ في المركز الثالث وله 66 نقطة وضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقال توماس مولر لاعب بايرن "نريد حسم اللقب في الأسبوع المقبل. كافحنا بعد تأخرنا بتسع نقاط (بنهاية العام الماضي) ونحن طماعون".

وأهدر بايرن العديد من الفرص عبر سيرج جنابري وروبرت ليفاندوفسكي كما تم إلغاء هدف ليون جوريتسكا في الشوط الثاني بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.

ويلعب بايرن ضد لايبزيج في نهائي كأس ألمانيا يوم 25 مايو الجاري.

