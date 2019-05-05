بايرن ميونيخ يؤكد رحيل ريبيري وروبن

المصدر: د ب أ

ترك الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري الباب مفتوحا فيما يتعلق بمستقبله في الملاعب بعد إعلان بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم الأحد رحيل اللاعب عن صفوفه في نهاية الموسم الحالي.

وقال ريبيري (36 عاما) في تسجيل فيديو نشره الموقع الرسمي لبايرن ميونيخ "ليس لدي خطة للموسم المقبل، لا أعرف ما الذي سأفعله، وأين سأواصل ممارسة كرة القدم".

وأكد ريبيري أنه يرغب في الاستمرار في ملاعب كرة القدم ، لكنه أشار إلى أن المستقبل ليس واضحا.

وقضى ريبيري 12 عاما في صفوف بايرن ميونيخ لكنه سيرحل عنه في نهاية الموسم الحالي، وسط تكهنات بإمكانية انتقاله إلى جالطة سراي التركي بينما لم يتضح بعد ما سيفعله زميله الهولندي آريين روبن الذي سيرحل هو الأخر عن الفريق في نهاية الموسم.

وشارك اللاعبان من على مقاعد البدلاء خلال المباراة التي فاز فيها بايرن على هانوفر 3 / 1أمس السبت، وسجل ريبيري الهدف الثالث.

وأشار ريبيري "عندما جئت إلى بايرن، كان بمثابة حلم تحول إلى حقيقة، الوداع لن يكون سهلا، لن ننسى ما حققناه سويا، لقد فزنا بالكثير معا، أكثر من عشرين لقبا".

وقال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن "فرانك واريين لديهما قدرات رائعة، بايرن يدين بالكثير لهما، وسنمنحهما وداعا رائعا ومؤثرا".

وأشار "لقد ساهما في العصر الذهبي لبايرن ميونيخ".

وقال أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونيخ إن النادي يدرس إقامة مباراة وداع للاعبيه ريبيري وروبن عرفانا بإنجازاتهما خلال سنوات طويلة من التألق داخل صفوف الفريق.