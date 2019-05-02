ميسي يحتفل بذكرى أول أهدافه مع برشلونة بثنائية ويصل لـ 600 هدف

المصدر: د ب أ

احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني بأفضل شكل ممكن بمرور 14 عاماً على أول أهدافه مع الفريق الأول، وذلك من خلال تسجيل هدفين في مباراة الفريق أمام ليفربول الإنجليزي مساء الأربعاء ورفع رصيده من الأهداف مع الفريق إلى 600 هدف.

وأحرز ميسي الهدفين الثاني والثالث لفريقه في مباراة الأمس، التي انتهت بفوز برشلونة 3 / صفر في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ورفع ميسي رصيده مع الفريق إلى 600 هدفا ليعزز موقعه في صدارة هدافي برشلونة على مدار التاريخ بفارق هائل عن سيزار رودريجيز الذي سجل للفريق 232 هدفا في الماضي.

وكان ميسي اجتاز رصيد سيزار رودريجيز في مارس 2012.

وتزامن هدفا ميسي في مباراة الأمس مع احتفال اللاعب بمرور 14 عاما على تسجيل أول أهدافه مع الفريق الأول للنادي الكتالوني وبالتحديد عندما هز شباك ألباسيتي في مباراة الفريقين بالدوري في أول مايو 2005.

وأحرز ميسي أهدافه الـ600 في 683 مباراة خاضها مع برشلونة بمتوسط تسجيل بلغ نحو 0.88 هدف للمباراة الواحدة.

وينتظر أن يتوج ميسي خلال الفترة المقبلة بجائزتين مهمتين لأهدافه الغزيرة في الموسم الحالي، حيث يترقب تتويجه بجائزة "تشيتشي"، التي تمنحها صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية سنويا لهداف الدوري الإسباني في نهاية كل موسم وجائزة الحذاء الذهبي، التي يحصل عليها أفضل هداف في بطولات الدوري المحلية على مستوى القارة الأوروبية.