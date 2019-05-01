أياكس يهزم توتنهام في لندن ويخطو نحو النهائي

المصدر: وكالات

اقترب فريق أياكس أمستردام الهولندي من العبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه توتنهام الإنجليزي 1/ صفر الثلاثاء، في ذهاب الدور قبل النهائي .

وسجل لاعب الوسط دوني فان دي بيك هدف المباراة الوحيد لأياكس في الدقيقة 15، ليمنح فريقه أفضلية كبيرة قبل مباراة العودة التي تقام على ملعبه الأسبوع المقبل.

وعانى توتنهام من فقدان خدمات مدافعه وقائد الفريق البلجيكي يان فيرتونخين منذ الدقيقة 25 بعد إصابته على أثر تدخل مع حارس آياكس الكاميروني أندريا أونانا، ليتم استبداله بلاعب الوسط الفرنسى موسى سيسوكو.

وتقام مباراة الإياب في أمستردام، يوم الثامن من مايو المقبل، على ملعب "يوهان كرويف أرينا".