برشلونة يرد على تصريحات كلوب المثيرة

المصدر: البيان الالكتروني

رد نادي برشلونة الإسباني على تصريحات مدرب ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب ، والتي قال فيها إن "كامب نو" هو مجرد ملعب جميل، وليس بمعبد لكرة القدم.

ويتخوف عدد من اللاعبين والمدربين من "الكامب نو" بسبب حجمه الكبير والضغط الذي تمارسه جماهير الفريق الكتالوني، الأمر الذي يؤثر بالسلب على الفريق الضيف، إلا أن كلوب قلل من حجم هذا الهاجس، حيث قال في حوار صحفي "الكامب نو مجرد ملعب، إنه كبير نعم، لكنه ليس معبد كرة القدم". وفقاً لسكاي نيوز.

ورد برشلونة الإسباني للرد على تصريحات يورغن كلوب، حيث نشر على حسابه الرسمي في تويتر مقطع فيديو، يظهر مناطق متفرقة من الملعب الضخم.

وكان الفيديو مرفقا بتعليق "هذا الكامب نو.. بيتنا ومعبدنا وقلعتنا".