رسمياً.. فان ديك أفضل لاعب في الدوري الانجليزي

المصدر: وكالات

فاز فيرجيل فان ديك بجائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في انجلترا لأفضل لاعب في الموسم الأحد ليصبح اللاعب الهولندي الرابع الذي يحصدها.

ومنح اللاعب البالغ عمره 27 عاما صلابة لدفاع ليفربول منذ انضمامه قادما ساوثامبتون في يناير من العام الماضي وساعد الفريق المنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على الحفاظ على شباكه نظيفة في 19 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وتصدر فان ديك القائمة المكونة من ستة لاعبين التي يصوت فيها أعضاء الرابطة من 92 ناديا في الدوري الممتاز والدرجات الأدنى متفوقا على ثلاثي مانشستر سيتي رحيم سترلينج وسيرجيو أجويرو وبرناردو سيلفا بالإضافة إلى زميله ساديو ماني وإيدن هازارد لاعب تشيلسي.

وأصبح فان ديك مدافع منتخب هولندا اللاعب الثاني من ليفربول الذي يفوز بالجائزة للموسم الثاني على التوالي بعد المهاجم محمد صلاح في العام الماضي وانضم إلى مواطنيه دينيس بيركامب ورود فان نيستلروي وروبن فان بيرسي الذين سبق لهم الفوز بها.

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