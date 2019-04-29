تسريب صورة الفائز بجائزة لاعب الموسم في إنجلترا

المصدر: وكالات

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأحد، صورة مسربة قبل انطلاق حفل توزيع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، لنجم ليفربول فيرجيل فان ديك وهو يمسك بجائزة لاعب الموسم.

وتم الإعلان سابقا عن قائمة مرشحين نهائية للفوز بالجائزة تضم 6 لاعبين، هم لاعبي ليفربول فيرجيل فان ديك وساديو ماني، ولاعبو مانشستر سيتي رحيم سترلينج وبرناردو سيلفا وسيرجيو أجويرو، إضافة إلى نجم تشيلسي إيدين هازارد.

ويظهر في الصورة فان ديك وهو يمسك بجائزتين، الأولى هي جائزة لاعب الموسم، والثانية جائزة بمناسبة اختياره ضمن التشكيلة المثالية، ومعه في الصورة أيضا أعضاء التشكيلة المثالية وزملاؤه في ليفربول ماني و روبرتسون وألكسندر أرنولد.

وكانت تقارير صحفية سابقة سربت مساء الخميس خبر فوز فان ديك بالجائزة، وهو الذي قدم أداء مميزا في دفاع ليفربول الذي ينافس بشراسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وكان النجم المصري محمد صلاح فاز بالجائزة ذاتها الموسم الماضي، لكن قائمة المرشحين خلت من اسمه هذا الموسم، رغم أنه يتصدر لائحة هدافي البريميرليغ برصيد 21 هدفا.