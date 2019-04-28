بارتوميو : برشلونة على موعد مع تحديات صعبة أخرى بعد الفوز بالدوري

المصدر: د ب أ

اعترف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم بصعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه يوم الأربعاء المقبل عندما يلتقي ليفربول الإنجليزي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأشار بارتوميو، في تصريحات إعلامية بعد فوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني مساء السبت، إلى أن الفريق مقبل الآن على اثنين من التحديات الصعبة حيث يلتقي ليفربول في دوري الأبطال ثم بلنسية في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ولدى سؤاله على المقارنة بين البطولات الثلاثة من حيث الأهمية، أكد بارتوميو بأن الفريق سيسعى جاهدا لتكرار إنجاز الثلاثية في الموسم الحالي.

وقال بارتوميو:"الجميع متحفزون ويسعون لهدف الثلاثية مثلما هو الحال في كل موسم. ولكن المنافسة في بطولة تلو الأخرى أمر صعب للغاية. أمامنا مواجهة صعبة جدا في المربع الذهبي للبطولة الأوروبية ثم نخوض بعدها نهائي كأس إسبانيا أمام بلنسية".

كما أشاد بارتوميو بقرار لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني للعبة بتسليم كأس الدوري الإسباني عقب انتهاء المباراة مباشرة وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم، وقال:"إنها لمحة رائعة. إنه تغيير جيد".

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