رونالدو يحرز هدفه 600 في التعادل مع انترناسيونالي

المصدر: رويترز

أحرز كريستيانو رونالدو هدفه 600 في مسيرته مع الأندية ليمنح يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم التعادل 1-1 مع مستضيفه إنترناسيونالي السبت.

وتوج يوفنتوس بلقبه الثامن على التوالي للدوري الجولة الماضية لكنه وجد نفسه متأخرا في وقت مبكرا بهدف مذهل للبلجيكي راديا ناينجولان من تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء.

ورد المهاجم البرتغالي بهدف من تسديدة أرضية قوية بيسراه في الشوط الثاني ليرفع رصيده إلى 20 هدفا في المسابقة متأخرا بفارق هدفين عن فابيو كوالياريلا مهاجم سامبدوريا متصدر قائمة الهدافين.

وظل إنترناسيونالي في المركز الثالث برصيد 62 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط عن روما بينما رفع يوفنتوس، الذي لم ينتصر في ست مباريات فقط بين 34 مباراة هذا الموسم، رصيده إلى 88 نقطة.

وتشتهر هذه المباراة المعروفة بقمة إيطاليا بأنها واحدة من أكثر المباريات تنافسية في البلاد حيث رفعت جماهير أصحاب الأرض لافتات مكتوبا عليها "اللعبة انتهت" في إشارة إلى وداع يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا من دور الثمانية على يد أياكس أمستردام الهولندي في وقت سابق من الشهر الحالي.

واحتفلت جماهير أصحاب الأرض بعد سبع دقائق من البداية عندما أرسل ناينجولان تمريرة زميله ماتيو بوليتانو مباشرة في شباك فويتشيخ شتينسني حارس يوفنتوس من مسافة 25 مترا.

وأدرك رونالدو التعادل في الدقيقة 62 بعد تبادل رائع للكرة مع ميراليم بيانيتش قبل أن يرسل تسديدة أرضية قوية بيسراه في الشباك.

وهذا الهدف رقم 600 للاعب البالغ عمره 34 عاما في مسيرته مع الأندية حيث أحرز 450 هدفا مع ريال مدريد و118 مع مانشستر يونايتد و27 مع يوفنتوس وخمسة مع سبورتنج لشبونة.

ويتفوق رونالدو بفارق ضئيل عن ليونيل ميسي قائد برشلونة الذي أحرز هدفه 598 مع النادي الكاتالوني اليوم في الفوز 1-صفر على ضيفه ليفانتي ليقود الفريق للقب الدوري الإسباني.