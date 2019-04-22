باريس سان جيرمان يحتفل باللقب الثامن مع عودة نيمار

المصدر: رويترز

عاد نيمار بعد ثلاثة أشهر من الغياب بسبب الإصابة ليحتفل باريس سان جيرمان بلقبه الثامن في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بانتصار 3-1 على موناكو باستاد بارك دي برينس الأحد.

وشارك المهاجم البرازيلي في الشوط الثاني في أولى مبارياته منذ 23 يناير لكن كيليان مبابي هو من خطف الأضواء بتسجيل ثلاثة أهداف ليرفع فريق العاصمة رصيده إلى 84 نقطة قبل خمس جولات من النهاية.

وتوج باريس سان جيرمان، الذي حصد نقطة واحدة من آخر ثلاث مباريات، رسميا في وقت سابق من اليوم الأحد بعدما اكتفى ليل، صاحب المركز الثاني وله 65 نقطة، بالتعادل بدون أهداف مع مستضيفه تولوز.

ولدى باريس سان جيرمان فرصة حصد الثنائية المحلية إذ يلعب ضد ستاد رين في نهائي كأس فرنسا يوم السبت المقبل.