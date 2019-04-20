سيتي يثأر لخروجه الأوروبي من توتنهام

المصدر: د ب أ

ضرب مانشستر سيتي عصفورين بحجر واحد حيث ثأر الفريق لخروجه الأوروبي وأفسد احتفالات توتنهام بالتأهل إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بالتغلب عليه 1 / صفر اليوم "السبت" في افتتاح مباريات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وانتزع مانشستر سيتي صدارة جدول المسابقة مؤقتاً حيث رفع رصيده إلى 86 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول الذي يستطيع استعادة الصدارة إذا حقق الفوز على مضيفه كارديف سيتي غداً الأحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

وتجمد رصيد توتنهام عند 67 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط أمام أرسنال وتشيلسي ليصبح مهددا بفقد المركز الثالث لصالح أي منهما مع ختام مباريات المرحلة.

والمباراة هي الثالثة بين الفريقين في غضون 12 يوماً حيث التقيا في دور الثمانية لدوري الأبطال الأوروبي وفاز توتنهام 1 / صفر على ملعبه ذهابا ثم خسر 3 / 4 على ملعب مانشستر سيتي يوم الأربعاء الماضي إيابا ليتأهل توتنهام إلى المربع الذهبي بفارق الأهداف الاعتباري.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه بالهدف المبكر الذي سجله لاعب الوسط الشاب فيل فودين "18 عاما" في الدقيقة الخامسة ليقود الفريق إلى انتصاره العاشر على التوالي في المسابقة.