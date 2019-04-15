ليل يلحق أكبر هزيمة بسان جيرمان في 10 سنوات

المصدر: د ب أ

أرجأ فريق ليل تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما تغلب عليه 5 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما الأحد، في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري، والتي شهدت أيضا فوز مونبيلييه على تولوز 2 / 1 وتعادل رين مع نيس سلبيا وفوز سانت إتيان على بوردو 3 / صفر.

وكان باريس سان جيرمان في حاجة للفوز بهذه المباراة ليتوج باللقب رسميا، لكنه سقط في فخ الخسارة 1 / 5 وتعرض لأكبر هزيمة له في الدوري منذ 2010.

وسجل أهداف ليل توماس مونييه، لاعب سان جيرمان، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السابعة، ونيكولاي بيبي في الدقيقة 51 وجوناثان بامبا في الدقيقة 65 وجابريال ماجالهايس في الدقيقة 71 وجوزيه فونتي في الدقيقة 84.

فيما سجل هدف سان جيرمان، الذي لديه مباراة مؤجلة، خوان بيرنات في الدقيقة 11 قبل أن يحصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 36.

ورفع ليل رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني ، بفارق 17 نقطة خلف باريس سان جيرمان المتصدر، والذي يظل في حاجة لنقطتين للتويج رسميا بلقب الدوري.

وفي المباراة الثانية، فاز مونبيلييه على تولوز 2 / 1، وسجل هدفي مونبيلييه إلياس السخيري وسليمان كامارا في الدقيقتين 54 و77، فيما سجل هدف تولوز الوحيد كاليدو سيديبي في الدقيقة 67.

ورفع مونبيلييه رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد تولوز عند 35 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثالثة، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت رين بضيفه نيس، وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع رين رصيده إلى 43 نقطة في المركز الحادي عشر، كما رفع نيس رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف مونبيلييه وريمس.

وفي المباراة الرابعة، فاز سانت إتيان على بوردو 3 / صفر، وسجل أهداف سانت إتيان وهبي الخزري من ركلة جزاء في الدقيقة 56 وماثيو دوبوشي (هدفين) في الدقيقتين 74 والأخيرة من المباراة.

ورفع سانت إتيان رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد بوردو عند 38 نقطة في المركز الثالث عشر.