اتليتيكو يقلص الفارق مع برشلونة في الليغا

المصدر: رويترز

قلص اتليتيكو مدريد الفارق مع برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى تسع نقاط بتغلبه على سيلتا فيغو 2-صفر اليوم السبت بفضل هدفي انطوان غريزمان والفارو موراتا بواقع هدف في كل شوط.

وفاز برشلونة على اتليتيكو في لقاء قمة جدول الترتيب الأسبوع الماضي ليقترب الفريق الكتالوني بشكل أكبر من لقب آخر للدوري الإسباني، لكن برشلونة منح مطارده أملا بسيطا في وقت سابق اليوم عندما تعادل سلبيا بتشكيلة يغلب عليها لاعبون من الصف الثاني مع ويسكا متذيل الترتيب.

وصعب سيلتا، الذي يقع ترتيبه فوق منطقة الهبوط والذي لعب بدون كبير هدافيه أياجو اسباس، الأمور على تشكيلة المدرب دييغو سيميوني وأجبر الحارس يان أوبلاك على التصدي بشكل رائع لثلاث محاولات في الشوط الأول.

وانتزع اتليتيكو التقدم على عكس مجريات اللعب في الدقيقة 42 بفضل ركلة حرة لا تصد من غريزمان الذي سدد الكرة في الزاوية العليا لمرمى روبن بلانكو حارس سيلتا.

ومرر الفرنسي غريزمان كرة الهدف الثاني وذلك بعد الاستراحة، حيث أرسل تمريرة دقيقة لشريكه الهجومي موراتا الذي راوغ بلانكو بهدوء قبل أن يسدد في الشباك الخالية في الدقيقة 74.

وتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، بينما يملك اتليتيكو 65 نقطة قبل ست مباريات على النهاية.