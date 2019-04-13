يوفنتوس يهدر فرصة التتويج بخسارته أمام سبال

المصدر: رويترز

أضاع يوفنتوس فرصة انتزاع اللقب الثامن على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت بعد أن باغته سبال وعدل تأخره إلى انتصار 2-1 على استاد باولو ماتزا.

وكان فريقه المدرب ماسيمليانو اليجري يدرك أن التعادل سيكون كافيا لحسمه اللقب قبل ست جولات على النهاية وانتزع التقدم في الشوط الأول عبر مويزي كين.

ومع ذلك، قاتل أصحاب الأرض ثانية مع بداية الشوط الثاني ليضمن هدفان سجلهما كيفن بونيفاتسي وسيرجيو فلوكاري أول انتصار له على بطل ايطاليا منذ فبراير شباط 1957.

ويمكن أن يتوج الفريق القادم من تورينو باللقب غدا الأحد إذا ما فشل نابولي صاحب المركز الثاني في الفوز خارج ملعبه أمام كييفو متذيل الترتيب.

وهذه هي الهزيمة الثانية ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم لكنه ظل مبتعدا بفارق 20 نقطة عن نابولي بينما تقدم سبال إلى المركز 13 برصيد 35 نقطة متقدما بسبع نقاط عن منطقة الهبوط.