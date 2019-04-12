كلوب يرد بقوة على العنصرية البغيضة ضد صلاح

المصدر: ا ف ب

أدان الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم الجمعة الاساءة العنصرية البغيضة بحق لاعبه المصري محمد صلاح من قبل بعض مشجعي نادي تشلسي، داعيا لمنعهم من دخول الملاعب مدى الحياة.

وكان النادي اللندني قد أدان الخميس السلوك التمييزي البغيض من مشجعيه بحق لاعب سبق له الدفاع عن ألوانه، وسط تقارير عن منعه ثلاثة منهم من حضور مباراة الأمس ضد مضيفه سلافيا براغ التشيكي في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وبحسب التقارير الصحافية البريطانية، حدد فريق الأمن التابع لتشلسي المشجعين عبر شريط فيديو نشر على تويتر يظهرهم وهم يغنون أغنية مهينة عن مهاجم تشلسي السابق صلاح تنعته بالـ"مُفجِر" .

وفي تعليقه على الأمر، قال كلوب في مؤتمر صحافي الجمعة قبل يومين من مباراة مرتقبة ضد ضيفه تشلسي في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي "الأمر يثير القرف. مثال آخر على ما لا يجب أن يحصل. لا يجب أن ننظر الى الأمر على أنه بين تشلسي وليفربول".

وتابع "من وجهة نظري، في حال قيام شخص بذلك، لا يجب أن يسمح له بدخول ملعب مجددا في حياته"، معتبرا أنه "كلما كان رد الفعل أقوى منا جميعا، كلما سيساعد ذلك في تفادي أمور مماثلة في المستقبل".

وكان تشلسي قد انتقد هذا التصرف في بيان أصدره أمس، واعتبره فيه أن "جميع أشكال السلوك التمييزي بغيضة وحيثما توجد أدلة واضحة عن تورط حاملي التذاكر الموسمية لتشلسي أو أعضاء في مثل هذا السلوك، سنتخذ أقسى إجراء ممكن بحقهم".

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