ليفربول يرد على الهتافات العنصرية ضد صلاح

المصدر: وكالات

أصدر ليفربول الإنجليزي بيانا رسميا بشأن الهتافات العنصرية التي تعرض لها نجمه المصري محمد صلاح من قبل بعض جماهير تشلسي.

وطالب ليفربول في بيانه المسؤولين باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه تلك التصرفات، وتحديد هوية المشتركين في مثل تلك الهتافات، ومعاقبتهم بما يستحقون للحد من تلك الظاهرة.

كما أبدى ليفربول استعداده للتعاون مع الشرطة ونادي تشلسي للتعرف على العناصر الموجودة في الفيديو العنصري.

وانتشرت أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنشودة عنصرية ضد صلاح رددها بعض مشجعي نادي تشلسي، واصفينه بـ"المفجر".

يذكر أن ليفربول سيستضيف الأحد المقبل نادي تشلسي لحساب الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي، وسيبحث "الريدز" للخروج بنقاط المباراة الثلاث للحفاظ على صدارة "البريمير ليغ"، فيما سيتطلع "البلوز" للخروج بأقل الأضرار، لتأمين احتلاله أحد المركزين الثالث أو الرابع، اللذين يمنحان صاحبهما بطاقة المشاركة في مسابقة دوري الأبطال في الموسم المقبل.

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