لابورتا: ريال مدريد لن يخرج من مأزقه سريعاً

المصدر: د ب أ

أكد الرئيس الأسبق لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، خوان لا بورتا، اليوم "الجمعة" أن موسم الغريم التاريخي لناديه، ريال مدريد، كان "شنيعا"، مشيراً إلى أن أنصار النادي الملكي في موقف صعب للغاية في هذه الفترة، بعد أن خرج ناديهم من المنافسة على جميع الألقاب.

وقال لا بورتا خلال حضوره اليوم لفاعليات المؤتمر العالمي لكرة القدم في مدينة برشلونة الإسبانية: "موسم ريال مدريد كان شنيعا، أن تكون أحد أنصار ريال مدريد، هو أمر صعب للغاية، وذلك لأنك خلال الفترة الراهنة لا يمكنك أن تفوز بشيء، وسيكون عليك أن تفكر في العطلات مبكرا، فذلك أمر شاق".

وعلى جانب آخر، أكد لا بورتا أنه سعيد برؤية برشلونة، وهو يحقق الفوز بكرة قدم جميلة تلقى إعجاب الجميع، وأضاف قائلا: "ميسي هو الأبرز، وجوده في برشلونة أمر يبعث على السرور".

وأوضح لا بورتا أن ريال مدريد سيواجه صعوبة كبيرة للخروج من مأزقه الحالي، وأكمل قائلا: "عندما تدخل في دائرة الهزائم وتخفق في تحقيق أهدافك، فإن إعادة ضبط الاتجاه يكون معقدا، هنا (في برشلونة) أيضا عندما كانت الأمور تسير بشكل سيء كانت الكلفة كبيرة لتصحيح الخطأ".

ووصف لا بورتا موسم برشلونة بالجيد، وأكمل قائلا: "نعتمد على أنفسنا، الوصول إلى هذه المرحلة مع إمكانية الفوز بكل الألقاب يعني أن الموسم رائع، إذا صادفنا حظا طيبا، وتمكنا من الفوز فإنه سيكون أكثر روعة، أهنئهم فهم يقومون بالأمور على نحو جيد للغاية".