صلاح يتسبب في منع مشجعين لتشيلسي من حضور مباراة في براغ

المصدر: رويترز

ذكرت محطة سكاي سبورتس أن ثلاثة من مشجعي تشيلسي مُنعوا من دخول استاد إيدن معقل سلافيا براغ الخميس لحضور مباراة بذهاب دور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم بعد مزاعم نشر تعليقات عنصرية ضد محمد صلاح مهاجم ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت.

وقال تشيلسي، الذي سيواجه المتصدر ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز في أنفيلد يوم الأحد، في بيان عبر موقعه على الانترنت إنه يدين أي تصرف يدعو للتمييز.

وأضاف "وجد تشيلسي كل أشكال التمييز البغيضة ومع العثور على أدلة واضحة لتورط أشخاص يحملون تذاكر موسمية لمباريات تشيلسي أو أعضاء بالنادي في هذه التصرفات سنتخذ أقوى الاجراءات ضدهم".

وتابع "هؤلاء الأفراد يجلبون العار لغالبية مشجعي تشيلسي الذين لن يتسامحوا معهم".

ولعب صلاح في تشيلسي ثم قضى فترة في ايطاليا مع فيورنتينا وروما قبل العودة إلى انجلترا عبر ليفربول.