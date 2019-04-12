تشيلسي وأرسنال وفالنسيا وبنفيكا الأقرب إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي

المصدر: د ب أ

وضع فريق تشيلسي الانجليزي قدماً في قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 / صفر على مضيفه سلافيا براغ التشيكي الخميس في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.

ويدين تشيلسي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه الإسباني ماركوس ألونسو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86.

ويكفي تشيلسي التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة التي تقام على ملعبه (ستامفورد بريدج) الأسبوع القادم من أجل التأهل للدور قبل النهائي.

في المقابل، أصبحت مهمة سلافيا براغ شاقة للغاية في الاستمرار في البطولة، حيث يتعين عليه الفوز بفارق هدفين أو بفارق هدف شريطة نجاحه في تسجيل هدفين على الأقل، من أجل اقتناص ورقة العبور للمربع الذهبي.

أرسنال يقترب من دور الأربعة



وقطع فريق أرسنال الإنجليزي شوطًا مهما في مشوار التأهل إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك بفوزه على نابولي الإيطالي 2 / صفر ، الخميس.

وتقدم الويلزي آرون رامسي بالهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 14، ثم سجل لوكاس توريرا الهدف الثاني في الدقيقة 25.

ويلتقي الفريقان في إياب دور الثمانية على ملعب "سان باولو" في مدينة نابولي الإيطالية، يوم الخميس المقبل.

فالنسيا يخطف فوزًا مثيرًا من فياريال بنفيكا

كما خطف فريق فالنسيا الإسباني فوزًا صعبًا الخميس من معقل مواطنه فياريال، وذلك بالفوز عليه 1 / 3.

وتقدم فالنسيا في الدقيقة السادسة عن طريق البرتغالي جونزالو جيديش، قبل أن يتعادل سانتي كازورلا لفياريال من ركلة جزاء في الدقيقة 36. ثم خطف الدنماركي دانييل فاس الهدف الثاني لفالنسيا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.، وأضاف جيديس هدفًا ثالثا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ويلتقي الفريقان إيابًا يوم الخميس المقبل، على ملعب" ميستايا" بمدينة فالنسيا الإسبانية.

بنفيكا يقترب من المربع الذهبي

وفي البرتغال حقق فريق بنفيكا البرتغالي فوزا ثميناً 4 / 2 على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وتقدم بنفيكا بهدف حمل توقيع جواو فيلكيس في الدقيقة 21 من ركلة جزاء تسبب فيها إيفان نديكان لاعب فرانكفورت، الذي حصل على إثرها على بطاقة حمراء.

ورغم النقص العددي للفريق الألماني، أدرك لوكا جوفيتش التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 40، غير إن فرحة الضيوف بالتعادل لم تدم طويلا، عقب تسجيل جواو فيلكس الهدف الثاني لبنفيكا في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم بنفيكا 2 / 1.

وعزز روبن دياز من تقدم بنفيكا، عقب تسجيله الهدف الثالث للفريق البرتغالي في الدقيقة 50، قبل أن يعود فيليكس لهز الشباك مجددا، محرزا الهدف الرابع لأصحاب الأرض، وأيضا الرابع له في الدقيقة 54.

وتكفل جونسالو باسيينسيا بتسجيل الهدف الثاني لفرانكفورت في الدقيقة 72.

ويتعين على فرانكفورت الفوز 2 / صفر في مباراة الإياب من أجل التأهل إلى الدور قبل النهائي، فيما يكفي بنفيكا الخسارة بفارق هدف واحد ليواصل مسيرته في المسابقة.