رونالدو يسجل مجدداً في تعادل يوفنتوس وأياكس

المصدر: رويترز

سجل كريستيانو رونالدو هدفا رائعا جديدا ليساعد يوفنتوس في التعادل خارج أرضه 1-1 مع أياكس أمستردام في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

وتقدم يوفنتوس قبل انتهاء الشوط الأول عندما بدأ النجم البرتغالي هجمة ثم توغل للأمام لينقض برأسه على تمريرة جواو كانسيلو العرضية.

وتعادل أياكس بعد 30 ثانية من انطلاق الشوط الثاني بعد أن فقد كانسيلو السيطرة على الكرة ليسمح لديفيد نيريس بالاختراق من اليسار ثم سدد كرة متقنة في شباك الحارس فويتشيخ شتيسني.

وتضع هذه النتيجة بطل ايطاليا في وضع أفضل للتقدم للدور قبل النهائي عندما يخوض لقاء الإياب في ملعبه الأسبوع المقبل رغم أن أياكس نجح في الفوز خارج أرضه 4-1 على ريال مدريد في الدور الماضي وتأهل بنتيجة إجمالية 5-3.