ديمبلي في تشكيلة برشلونة لمواجهة يونايتد بدوري الأبطال

المصدر: رويترز

أعلن برشلونة الإسباني أنه ضم الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي لتشكيلته لخوض مباراة ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد غد الأربعاء.

وابتعد ديمبلي بسبب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية وكان آخر ظهور له في الفوز 5-1 على ليون في اياب دور 16 بدوري الابطال في 13 مارس اذار الماضي وكان بانتظار الحصول على موافقة الأطباء قبل أن يتمكن من المشاركة.

وأعلن ارنستو بالبيردي مدرب برشلونة أسماء 22 لاعبا اليوم الاثنين سيسافرون إلى مانشستر وسيتم استبعاد أربعة من تشكيلة المباراة التي ستضم 18 لاعبا.

وتألق ديمبلي مع برشلونة هذا الموسم عقب معاناته في موسمه الأول مع الفريق الكتالوني بعد انضمامه مقابل 147 مليون يورو (165 مليون دولار) من بروسيا دورتموند في أغسطس اب 2017.