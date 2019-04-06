صلاح ينهي صيامه عن التهديف ويسترجع الصدارة لليفربول

المصدر: رويترز

سجل ليفربول هدفين متأخرين عبر محمد صلاح وجوردان هندرسون ليحول تأخره إلى فوز 3-1 على ساوثامبتون مستعيداً صدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة.

وللأسبوع الثاني على التوالي بدا أن ليفربول سيتنازل عن القمة لمانشستر سيتي في صراعهما المشتعل، لكن فريق المدرب يورجن كلوب تجنب التعثر مجدداً وقطع خطوة أخرى نحو الظفر بأول لقب بالدوري منذ 1990.

وأنهى صلاح صيامه عن التسجيل في ثماني مباريات بعدما أحرز هدفا رائعا في الدقيقة 80 وضمن البديل هندرسون النقاط الثلاث ليسعد جماهير الفريق الزائر بعد مباراة عصيبة.

وضع شين لونج ساوثامبتون، المهدد بالهبوط، في المقدمة في الدقيقة التاسعة، لكن ضربة رأس نابي كيتا منحت ليفربول التعادل قبل انتهاء الشوط الأول.

وبهذا الانتصار رفع ليفربول رصيده إلى 82 نقطة من 33 مباراة مقابل 80 لسيتي من 32 مباراة.

ويبقى ساوثامبتون على بعد خمس نقاط من منطقة الهبوط.