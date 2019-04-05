ريفالدو يرشّح نيمار لإنقاذ الريال

المصدر: د ب أ

أكد نجم كرة القدم البرازيلي ريفالدو أن مواطنه فينيسيوس جونيور، نجم هجوم ريال مدريد الإسباني، كان يستطيع التألق أيضا إذا انتقل إلى برشلونة.

وقال ريفالدو : "فينيسيوس لديه الإمكانيات التي تؤهله للعب في ريال مدريد وبرشلونة. يمكنه تحقيق النجاح أينما لعب".

كما أعرب ريفالدو عن اعتقاده بأن اللاعب يمكنه تقديم مستويات رائعة إذا انضم إليه لاعب برازيلي آخر في هجوم ريال مدريد.

وأشار ريفالدو إلى أن اللاعب الشاب يمكنه، على سبيل المثال، تشكيل ثنائي هجومي رهيب مع مواطنه نيمار حال انتقل الأخير من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى النادي الملكي.

وقال ريفالدو : "نيمار لاعب عظيم وإذا لعب لناد مثل ريال مدريد سيحقق نجاحا هائلا".

وأضاف: "نيمار والفرنسي كيليان مبابي لاعبان متميزان، وريال مدريد يحتاج إلى لاعبين بمثل هذه الإمكانيات. ريال مدريد لم يظهر بالشكل الجيد الموسم الحالي ويحتاج إلى بعض التعاقدات الجيدة لتغيير وضعه".