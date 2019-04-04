ريفالدو يكشف السر وراء عدم انتقال غريزمان لبرشلونة

المصدر: د ب أ

كشف نجم كرة القدم البرازيلي السابق ريفالدو اليوم الخميس عن رغبته في مشاهدة الفرنسي أنطوان غريزمان بقميص فريقه السابق، برشلونة الإسباني.

وأكد ريفالدو أنه يتفهم السبب وراء عدم موافقة اللاعب على الانتقال لبرشلونة العام الماضي، مشيرا إلى أنه من "الصعب" أن تكون "في ظل" ليونيل ميسي وأن غريزمان ربما اعتقد أن انتقاله لبرشلونة في ظل وجود ميسي سيجعله بعيدا عن الأضواء وأن أحدا لن يتحدث عنه.

وأشار ريفالدو إلى أن كل لاعب لديه طريقته التي يرى بها الأشياء، وقال: "فضل غريزمان البقاء في أتلتيكو مدريد. هناك العديد من اللاعبين العظماء في برشلونة مثل ميسي. اعتقد غريزمان أن أحدا لن يتحدث عنه إذا انتقل إلى برشلونة. ولهذا، رأى اللاعب أنه من الأفضل له أن يظل في أتلتيكو".

وأضاف ريفالدو : "أتمنى أن يوقع غريزمان لبرشلونة. إنه لاعب رائع. مستواه يقترب كثيرا من ميسي وكريستيانو رونالدو. توج غريزمان بلقب كأس العالم كما أنه لاعب رائع ومهم".