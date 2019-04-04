سبورتنغ لشبونة يلتحق ببورتو في نهائي كأس البرتغال

المصدر: د ب أ

لحق سبورتنغ لشبونة بفريق بورتو في الدور النهائي لبطولة كأس البرتغال لكرة القدم بالفوز الثمين 1 / صفر على بنفيكا الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وانتزع سبورنغ لشبونة فوزا صعبا ومتأخراً على بنفيكا بهدف سجله برونو فيرنانديز في الدقيقة 75.

وتعادل الفريقان 2 / 2 في مجموع المباراتين ولكن التأهل للنهائي كان من نصيب سبورتنغ لشبونة، حيث سجل هدفا خارج ملعبه في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز بنفيكا 2 / 1.

وكان سبورتنغ لشبونة خسر نهائي البطولة في الموسم الماضي أمام ديسبورتيفو أفيس، فيما سيلتقي في النهائي هذه المرة مع فوريق بورتو، الذي أطاح بسبورتنغ براجا من المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة.