أولى هزائم الريال في عهدة زيدان الثانية

المصدر: د ب أ

تلقى ريال مدريد أول هزيمة له مع مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، بعدما خسر 1 /2 أمام مضيفه فالنسيا الأربعاء، في المرحلة الثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 47 نقطة ليصعد إلى المركز الرابع، في انتظار نتائج باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 57 نقطة في المركز الثالث.

وتقدم فالنسيا في الدقيقة 33 عن طريق البرتغالي جونزالو جيديس، وفي الدقيقة 83 سجل المدافع الأرجنتيني ايزاكيل جاراي الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، سجل الفرنسي كريم بن زيمة هدف تقليص الفارق لريال مدريد.

وبدأ الريال المباراة بضغط هجومي على مضيفه، وفي الدقيقة الخامسة، طالب المدافع سيرخيو راموس بركلة جزاء، بعد أن تعرض للدفع من المدافع الأرجنيتي ايزاكيل جاراي داخل منطقة جزاء فالنسيا.

وفي الدقيقة الثامنة سدد الويلزي غاريث بيل كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن نيتو حارس مرمى بلنسيه تصدى لها.

وجاءت أولى محاولات فالنسيا عن طريق مهاجمه البرتغالي جونزالو جيديس، الذي انطلق بسرعة من الجانب الأيمن، وحاول مباغتة كيلور نافاس، حارس مرمى الريال، الذي تصدى للكرة ببراعة.

وفي الدقيقة 22 حاول الألماني توني كروس تسجيل الهدف الأول لريال مدريد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن نيتو تألق مرة أخرى وأبعد الخطر.

واستحوذ ريال مدريد بشكل كبير على فترات الشوط الأول، حيث لم يمنح الفريق المضيف أية فرصة لتهديد مرماه، لكنه اندفع إلى الهجوم بشكل كبير، مما دفع فالنسيا إلى الخروج لمنطقة جزاء الريال على فترات.

وفي الدقيقة 33 تلقى جيديس تمريرة داخل منطقة جزاء ريال مدريد، ليسددها على يمين نافاس الذي لم يتمكن من منع الكرة من دخول شباكه ليتقدم فالنسيا بالهدف الأول.

بعد الهدف أصبح فالنسيا الطرف المتحكم في المباراة، وكاد أنطونيو كوندجبيا أن يسجل الهدف الثاني، لولا أن تسديدته جاءت أعلى من مرمى الحارس نافاس.

ولم تشهد باقي الدقائق في الشوط الأول أي جديد، لينتهي بتقدم فالنسيا 1 / صفر.

وفي الشوط الثاني، ضاعف فالنسيا من محاولاته، مستهدفًا تسجيل هدف آخر يؤمن به الفوز والنقاط الثلاث، لكنه أصطدم أيضًا بهجوم من ريال مدريد الذي رفض الاستسلام لنتيجة الشوط الأول.

وكاد كوندوجبيا أن يسجل الهدف الثاني لفالنسيا في الدقيقة 50 لكن رأسيته ذهبت إلى خارج مرمى ريال مدريد.

وعاد ريال مدريد إلى الصورة من جديد، وفي الدقيقة 62 راوغ الويلزي جاريث بيل أكثر من لاعب، ليمرر إلى الفرنسي كريم بن زيمة الذي لم ينجح في هز شباك نيتو.

وفي الدقيقة 83 سجل فالنسيا الهدف الثاني عن طريق ايزاكيل جاراي، الذي أودع الكرة في الشباك بضربة رأس قوية من متابعة لركلة ركنية لفريقه على القائم الأيمن لمرمى ريال مدريد.

وفي الدقيقة 90 أحتسب الحكم ركلة جزاء لريال مدريد بعد تعرض سيرخيو راموس للدفع داخل منطقة جزاء فالنسيا، لكن الحكم لجأ إلى تقنية الفيديو المساعد ( فار )، ليكتشف وجود حالة تسلل على راموس ليلغي قراره.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، سجل بن زيمة الهدف الأول لريال مدريد من ضربة رأس رائعة، مستفيدًا من عرضية الكرواتي لوكا مودريتش، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة مباشرة عقب الهدف.