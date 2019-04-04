السيتي يستعيد صدارة البريميرليغ بثنائية في كارديف

المصدر: د ب أ

استعاد مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الانجليزي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه كارديف سيتي الأربعاء في المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة، التي شهدت فوز تشيلسي على ضيفه برايتون 3 / صفر، وتوتنهام هوتسبير على ضيفه كريستال بالاس 2 / صفر.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي واصل انتفاضته بتحقيقه انتصاره الثامن على التوالي، إلى 80 نقطة في الصدارة، متفوقاً بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه ليفربول.

في المقابل، تجمد رصيد كارديف، الذي تلقى خسارته الخامسة في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

وسيطر مانشستر سيتي على المباراة بأكملها، حيث كان بإمكانه إضافة عدد قياسي من الأهداف لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه في أكثر من مناسبة.

وافتتح النجم البلجيكي كيفن دي بروين التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة السادسة، فيما تكفل الألماني الشاب ليروي ساني بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 44.