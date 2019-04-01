ريسنغ بطلاً للدوري الأرجنتيني

المصدر: رويترز

أحرز ريسنغ لقبه الأول في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم منذ 2014 الأحد بعد أن منحه التعادل 1-1 خارج ملعبه مع تيجري، بالإضافة إلى تعثر أقرب ملاحقيه، تفوقا بفارق لا يمكن تعويضه قبل جولة واحدة على نهاية الموسم.

وتقدم ريسنغ بعد 57 دقيقة عن طريق أوجوستو سولاري لكن رغم أن لوكاس رودريجيز أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع، فإن النقطة كانت كافية.

وبهذا الفوز يملك النادي القادم من أبيانيدا 56 نقطة من 24 مباراة متقدما بأربع نقاط على ديفينسا ئي خوستيسيا قبل جولة واحدة على النهاية.

ولم يسبق لديفينسا ئي خوستيسيا، وهو ناد صغير من ضواحي بوينس أيرس بدأ مشاركته في الدرجة الرابعة في 1978، الفوز بلقب كبير وتعثر في الأمتار الأخيرة، فخسر مرتين في آخر خمس مباريات وتعادل 1-1 بملعبه مع يونيون سانتافي اليوم الأحد.

لكن ريسنغ يتصدر الدوري منذ الجولة الرابعة في الموسم وواصل جمع النقاط لينتزع لقبه 18 في الدوري في تاريخه.

وكان ريسنغ دائما من الأندية الخمسة الكبيرة في الأرجنتين لكنه تعرض لسلسلة من المشاكل المالية خلال السنوات القليلة الماضية وحقق لقبه الثالث فقط في الدوري منذ 1966.

وحرم حسم اللقب قبل الأوان الجماهير من نهاية مثيرة لسباق المنافسة إذ يلتقي ريسنغ على أرضه مع ديفينسا ئي خوستيسيا في المباراة الأخيرة يوم السبت القادم.