بن زيمة ينقذ الريال من فخ هويسكا

المصدر: د ب أ

أحرز المهاجم الفرنسي كريم بن زيمة هدفا في اللحظات الأخيرة، ليقود فريقه ريال مدريد لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، عقب فوزه الصعب 3 / 2 على ضيفه هويسكا الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد الريال إلى 57 نقطة، لكنه ظل في المركز الثالث بترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد هويسكا، عند 22 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويتأزم موقفه بشدة في صراعه للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية، لاسيما وأنه يبتعد بفارق سبع نقاط عن مراكز الأمان.

وشهدت تشكيلة الريال الأساسية مفاجآت بالجملة، كان أبرزها وجود الحارس الثالث لوكا زيدان (نجل مدرب الريال) وماركوس يورينتي، العائد من الإصابة، والوافد الجديد إبراهيم دياز.

وبادر هويسكا بالتسجيل عبر لاعبه خوان هيرنانديز في الدقيقة الثالثة، لكن إيسكو أدرك التعادل للريال في الدقيقة 25.

وأضاف داني سيبايوس الهدف الثاني للريال في الدقيقة 62، قبل أن يتعادل خافيير إيتشيتا لمصلحة هويسكا في الدقيقة 74.

وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل 2 / 2، أحرز بن زيمة هدف الفوز القاتل للريال في الدقيقة 89، ليمنح فريقه فوزه الثالث على التوالي في البطولة.