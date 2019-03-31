صلاح: لا يهمني لمن يحتسب الهدف والأهم فوز ليفربول

المصدر: د ب أ

أبدى النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عدم اهتمامه بمسألة احتساب الهدف الثاني لفريقه له أو لمدافع توتنهام.

وفاز نادي ليفربول على توتنهام 2-1 مساء اليوم "الأحد" في إطار منافسات مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال صلاح عقب نهاية المباراة :"لا يهمني هذا الأمر ..حتي أكون صادقاً، أنا لست مٌهتماً بالهدف سواء يٌحتسب لي أو للمدافع، كهدف في مرماه، الأمر الأهم هو فوز فريقي بالنقاط النقاط الثلاثة".

وتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 79 نقطة، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة مع مانشستر يونايتد، بينما يحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 61 نقطة.