نابولي يسحق روما برباعية

المصدر: رويترز

ألحق نابولي بمستضيفه نابولي خسارة مذلة 4-1 على الاستاد الأولمبي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم "الأحد" ليعمق مشاكل المدرب كلاوديو رانييري.

ووضع أركاديوش ميليك نابولي في المقدمة بعد دقيقتين من البداية عندما سيطر على تمريرة زميله سيموني فيردي بكعبه ثم سدد بقوة في مرمى روبن أولسن حارس روما.

ورغم هيمنة نابولي على الشوط الأول إلا أن حارسه أليكس ميريت عرقل باتريك شيك داخل المنطقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء أدرك منها دييجو بيروتي التعادل لأصحاب الأرض.

وبعد الاستراحة تلقت شباك روما هدفين متتاليين حيث ذهبت تسديدة خوسيه كاييخون العرضية المنخفضة من أسفل يد أولسن لتصل إلى دريس ميرتنز الذي أودعها في الشباك بسهولة في الدقيقة 50.

وبعدها بخمس دقائق أرسل فابيان رويز تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء إلى فيردي ليحرز منها الهدف الثالث.

وأضاف البديل أمين يونس الهدف الرابع ليحافظ نابولي صاحب المركز الثاني على فارق 15 نقطة خلف يوفنتوس المتصدر بينما تراجع روما للمركز السادس برصيد 47 نقطة عقب خسارته للمرة الثانية في ثلاث مباريات مع رانييري.