ميسي يحسم ديربي برشلونة

المصدر: د ب أ

انتزع فريق برشلونة فوزاً صعباً من ضيفه إسبانيول 2 / صفر خلال المباراة، التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليقترب بقوة نحو التتويج باللقب.

وتقدم برشلونة بهدف في الدقيقة 71 عندما سدد ليونيل ميسي كرة رائعة من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء إسبانيول اصطدمت برأس فيكتور سانشيز وعانقت الشباك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 89 عندما مرر مالكوم دي أوليفيرا كرة عرضية أرضية من الناحية اليسرى داخل منطقة جزاء إسبانيول قابلها ميسي بتسديدة أرضية إلى داخل المرمى.

ورفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد إسبانيول عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف خلف جيرونا، وبفارق الأهداف أمام ليفانتي.

جاءت بداية المباراة سريعة من الطرفين، حيث تبادلا شن الهجمات على المرميين ولكن من دون وجود خطورة حقيقية على المرميين حيث افتقد لاعبو الفريقان الدقة في اللمسة الأخيرة.

وشهدت الدقيقة التاسعة أخطر فرص المباراة، لمصلحة فريق لبرشلونة، عندما لعبت تمريرة بينية إلى ليونيل ميسي داخل منطقة الجزاء ليراوغ مدافعي إسبانيول قبل أن يسدد كرة قوية اصطدمت بأحد مدافعي إسبانيول وخرجت إلى ركلة ركنية لم تستغل.

فرض فريق برشلونة سيطرته على مجريات بحثا عن تسجيل هدف التقدم وسط دفاع قوي من فريق إسبانيول، الذي اعتمد على شن الهجمات المرتدة، ومع ذلك انحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصراً في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 21، والتي شهدت فرصة خطيرة لبرشلونة، عندما سدد إيفان راكيتيتش كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس دييجو لوبيز حارس إسبانيول.

وأنقذ دييجو لوبيز، فريقه، إسبانيول من هدف عندما لعب ميسي الكرة داخل منطقة جزاء إسبانيول من ركلة حرة حاول فيكتور سانشيز ماتا إبعادها لكنها غيرت اتجاهها صوب المباراة إلا أن لوبيز حولها بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وفي الدقيقة 42 أهدر ميسي فرصة هدف مؤكد عندما ارتدت الكرة من أحد مدافعي إسبانيول لتصل إلى ميسي داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية مرت بجوار المرمى.

ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، استمرت محاولات برشلونة الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم وسط تراجع من لاعبي إسبانيول من أجل الحفاظ على نظافة الشباك مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 54 استلم أوسكا ميليندو الكرة على حدود منطقة جزاء برشلونة وسدد كرة قوية تصدى لها مارك أندريه تير شتيجن ببراعة.

وأنقذ دييجو لوبيز فريق إسبانيول من هدف مؤكد عندما مرر كوتينيو كرة بينية إلى مالكوم دي أوليفيرا في الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لكن لوبيز تألق وحول الكرة إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وأسفرت هجمات برشلونة عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 71 عندما سدد ليونيل ميسي كرة رائعة من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء إسبانيول اصطدمت برأس فيكتور سانشيز وعانقت الشباك.

تخلى فريق إسبانيول عن حذره الدفاعي وبادل فريق برشلونة للهجمات ولكن كلاهما فشل في تشكيل أي خطورة على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصراً في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 89 والتي شهدت تسجيل برشلونة للهدف الثاني عندما مرر مالكوم دي أوليفيرا كرة عرضية أرضية من الناحية اليسرى داخل منطقة جزاء إسبانيول قابلها ميسي بتسديدة أرضية إلى داخل المرمى.

ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز برشلونة 2 / صفر.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق ليجانيس على مضيفه خيتافي 2 / صفر.

وسجل هدفي ليجانيس مايكل سانتوس وخوان فرانسيسكو مورينو في الدقيقتين 49 و83 على الترتيب.

وأهدر جويدو كارييو ركلة جزاء لفريق ليجانيس في الدقيقة 18.

ورفع ليجانيس رصيده إلى 36 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد خيتافي عند 46 نقطة في المركز الرابع.