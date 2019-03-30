الكاسير يقود دورتموند لصدارة البوندسليجا

المصدر: د ب أ

انفرد فريق بوروسيا دورتموند بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه القاتل على ضيفه فولفسبورج 2 /صفر اليوم السبت في المرحلة السابعة والعشرين للبوندسليجا.

ونجح دورتموند في اقتناص الصدارة مستفيداً من تعادل غريمه الرئيسي بايرن ميونخ مع مضيفه فرايبورج 1 /1.

وفي باقي المباريات فاز فيردر بريمن على ضيفه ماينز 3 /1 وفورتونا دوسلدورف على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 3 /1 ونورنبرج على ضيفه اوجسبورج 3 /صفر.

ويتصدر دورتموند جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 64 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بايرن صاحب المركز الثاني.

وحقق دورتموند 19 انتصاراً وستة تعادلات وهزيمتين خلال مسيرته حتى الآن في البوندسليجا فيما سجل بايرن 19 انتصاراً مقابل أربعة تعادلات وأربع هزائم.

وعلى ملعب سيجنال ايدونا بارك، كان دورتموند في طريقه للخروج بنقطة التعادل السلبي مع فولفسبورج، لولا الهدف القاتل الذي سجله الإسباني باكو الكاسير من ضربة حرة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأكد الكاسير فوز دورتموند بتسجيله الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعلى ملعب شوارزوالد ستاديون، تقدم لوكاس هولير بهدف لفرايبورج في الدقيقة الثالثة ثم تعادل البولندي روبرت ليفاندوفسكي لبايرن في الدقيقة 22.