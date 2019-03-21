معاقبة رونالدو بعد احتفال غير لائق ضد أتلتيكو

المصدر: رويترز

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس إنه غرم كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس 20 ألف يورو (22712 دولارا) بسبب إشارة غير لائقة قام بها خلال الاحتفال بفوز فريقه على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

ونجا رونالدو من الإيقاف وبذلك سيكون مستعدا لمواجهة أياكس أمستردام في ذهاب دور الثمانية في هولندا يوم العاشر من أبريل المقبل.

وأشار رونالدو، الذي سجل ثلاثية أهداف خلال فوز يوفنتوس 3-صفر ليعوض خسارته ذهابا 2-صفر في مدريد، إشارة غير لائقة.

واحتفل دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو بطريقة مشابهة عندما افتتح فريقه التسجيل في مباراة الذهاب في العاصمة الاسبانية وعوقب بنفس الغرامة.