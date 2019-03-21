كونميبول: عرض أمريكا الجنوبية الأوفر حظا لتنظيم مونديال 2030

المصدر: رويترز

قال رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) اليوم الأربعاء إن العرض المشترك المقدم من الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وتشيلي هو الأوفر حظا للفوز بحق تنظيم كأس العالم 2030.

وتقدمت كل من الأرجنتين وأوروجواي بطلب استضافة البطولة في 2030 قبل انضمام باراجواي وتشيلي إليهما لاحقا.

وقال اليخاندرو دومينجيز رئيس الكونميبول للصحفيين "أشعر اليوم اننا الأوفر حظا للفوز. إذا قام الكونميبول بالمطلوب وكذلك الدول المتقدمة فإن عرضنا سيكون الأوفر حظا".

وكان دومينجيز يتحدث عقب اجتماع مع رؤساء الدول الأربع صاحبة العرض المشترك في مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة في بوينس ايرس.

وأبلغ فرناندو مارين المنسق العام للعرض رويترز أنه لا يوجد أي تفكير في إضافة دولة خامسة للطلب.

وأضاف مشيرا إلى أن الدول الأربع ستلتقي في بوينس أيرس في الثامن من أبريل نيسان لمناقشة الطلب "آمال الجزء الجنوبي للقارة تعززت مع انضمام تشيلي ومشاركة الكونميبول".

وترغب هذه الدول في تنظيم كأس العالم 2030 احتفالا بمرور مئة عام على إقامة أول نسخة للبطولة في أوروجواي في 1930.

ويتوقع أن تواجه الدول الأربع من أمريكا الجنوبية منافسة شرسة من المغرب واسبانيا والبرتغال وإنجلترا ضمن دول أخرى أبدت رغبتها في استضافة الحدث الرياضي الكبير.

وستقام كأس العالم 2022 في قطر بينما ستقام نسخة 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.