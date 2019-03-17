السيتي يبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: رويترز

انتفض مانشستر سيتي بعد التأخر بهدفين وفاز 3-2 على سوانزي سيتي في استاد ليبرتي ليتأهل إلى قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس السبت.

وبعد الوصول إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، وحصد لقب كأس رابطة الأندية، بدأ سيتي اللقاء بقوة وبدا أنه سيواصل محاولته ليصبح أول فريق يحرز أربعة ألقاب كبيرة في موسم واحد في إنجلترا.

لكن سيتي تأخر بهدف بعد عشرين دقيقة عن طريق ركلة جزاء نفذها مات جرايمز بعد خطأ من فابيان ديلف ضد كونور روبرتس داخل المنطقة.

وبعد تسع دقائق أصبحت النتيجة 2-صفر بعدما سدد بسانت سلينا، لاعب مانشستر سيتي للشباب سابقا، الكرة بشكل رائع.

وعانى متصدر الدوري الممتاز في تقليص الفارق في بداية الشوط الثاني حتى سجل برناردو سيلفا الهدف الأول في الدقيقة 68.

وبعد ذلك سجل كريستوفر نوردفلدت حارس سوانزي هدفا بطريق الخطأ في مرماه بعدما نفذ البديل سيرجيو أغويرو ركلة جزاء ارتدت من القائم في جسد الحارس ودخلت المرمى.

وأهدر أغويرو فرصة سهلة للتسجيل قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي لكن الكلمة الأخيرة كانت للمهاجم الأرجنتيني الذي أحرز هدف التأهل بضربة رأس في الدقيقة 88.