بداية مظفرة لـ "زيدان" في انطلاق فترته الثانية مع الريال

المصدر: رويترز

بدأ زين الدين زيدان فترته الثانية مع ريال مدريد بفوز 2-صفر على ضيفه سيلتا فيغو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت بفضل ثنائية إيسكو وجاريث بيل، اللذين خرجا من حسابات المدرب السابق سانتياجو سولاري.

وشارك إيسكو لاعب وسط إسبانيا في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى منذ أكتوبر، وافتتح التسجيل في الدقيقة 62 بعدما حول تمريرة كريم بن زيمة العرضية في المرمى من مدى قريب.

وأحرز لوكا مودريتش هدفا لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل في وقت مبكر من الشوط الثاني وحسم بيل، الذي سدد في العارضة في الشوط الأول، الفوز بتسديدة اصطدمت بالقائم إلى داخل المرمى في الدقيقة 77.

ويحتل ريال المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 28 مباراة متأخرا بنقطتين عن أتليتيكو مدريد الذي يحل ضيفا على أتليتيك بيلباو في وقت لاحق من اليوم السبت وبتسع نقاط خلف برشلونة المتصدر الذي يخرج لمواجهة ريال بيتيس غدا الأحد.